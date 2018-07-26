СБУ нашла в Сирии более двухсот наемников ЧВК "Вагнера"

Украинской спецслужбе удалось идентифицировать более двухсот российских наемников, которые приняли участиве в провальной операции в Сирии

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и идентифицировала более 200 наемников так называемой "Частной военной компании Вагнера" (ЧВК "Вагнера") из которых не менее 80 погибли и более 100 были ранены 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ходе столкновения американских сил и российских наемников. Об этом на брифинге 26 июля в Киеве рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"СБУ установила и идентифицировала личности 206 наемников "ЧВК Вагнера", которые непосредственно принимали участие в так называемом "пригожинском" наступлении (в районе поселка Хишам в Сирии). Имеющиеся документы свидетельствуют о том, что не менее 80 наемников погибло, более 100 получили ранения разной степени тяжести", – заявил представитель СБУ.

Гуськов представил персональные данные на 40 погибших и 30 раненых в феврале в Сирии наемников "ЧВК Вагнера". По его словам, высшее руководство РФ накануне президентских выборов в стране отдало приказ полностью скрыть информацию об этих потерях от российской общественности, а родственникам погибших "откровенно врали".

"Но после президентских выборов в РФ родственники убитых наемников поочередно, в условиях строгой секретности, стали получать гробы со своими близкими. При этом их продолжали шантажировать невыплатами денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации", – отметил руководитель аппарата главы СБУ.

Гуськов также указал, что с марта 2018 года по настоящее время в РФ проводилась операция по "распылению потерь по месяцам" с целью создания впечатления, что убитые наемники ЧВК "Вагнера" погибали не в феврале, а в марте, апреле, мае или июне 2018 года.

В частности, с марта на одном из информационных ресурсов "оккупационной власти в ОРДЛО" с определенной периодичностью стали появляться сообщения о гибели наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии.

Отмечается, что среди раненых в феврале 2018 года в Сирии СБУ идентифицировала одного гражданина Казахстана и одного гражданина Молдовы, и передала эту информацию соответствующим службам этих стран, по законодательству которых наемничество является уголовным преступлением.

В числе раненых значится и гражданин РФ Андрей Лебедев, который подозревается СБУ в причастности к крушению 14 июня 2014 года вблизи Луганска самолета Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибло 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, СБУ идентифицировала 11 граждан Беларуси, из которых, по меньшей мере, шестеро участвовали в "пригожинском наступлении" 7 февраля 2018 года в Сирии.

"Спецслужбы РФ продолжают незаконное тайное использование ЧВК "Вагнера" для достижения геополитических целей Кремля в Украине, Сирии и других регионах мира. За счет привлечения в ряды ЧВК иностранных граждан российские спецслужбы пытаются создать подготовленный резерв для развязывания гибридной войны в других странах", – подчеркнул Гуськов.

Как сообщалось, в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии, и некоторые из них были убиты и ранены в результате февральских столкновений.

Речь шла о наемниках ЧВК "Вагнера", которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года.

Как сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.