Больше половины молодежи мечтает сбежать из России – опрос

Все больше россиян задумывается об эмиграции

/ Фото: Pixabay

В России все больше жителей страны хотят навсегда покинуть родину.

Согласно данным сентябрьского социологического исследования, опубликованным "Левада-центром", мысли об эмиграции в той или иной степени посещают 21% россиян. В феврале этого года таковых было 17%.

Больше всего уехать из России хочет молодежь – об этом заявили 53% респондентов в возрасте 18-24 лет, что на 16% больше, чем в начале года.

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Соответственно, в старших группах эмиграционные настроения слабеют: 25-39 лет – 30%, 40-54 лет – 19% и лишь 7% среди тех, кто старше 55 лет хотят уехать жить за границу.

Самые популярные причины у настроенных эмигрировать из страны – желание обеспечить своим детям достойное будущее за рубежом, экономическая обстановка в России, высокое качество медицинских услуг за границей, большие возможности для ведения бизнеса.

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В то же время, 77% не рассматривают вопрос об эмиграции.

Напомним, что в прошлом месяце абсолютное большинство россиян заявили о собственной беспомощности что-либо поменять в своей стране.

А в мае украинские пограничники задержали на границе с РФ семейную пару, которая направлялась из этой страны в Украину вне пунктов пропуска с целью получения политического убежища.

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