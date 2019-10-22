Россияне осознали свою беспомощность перед режимом Путина – опрос

3 из 5 жителей России не верят в свое влияние на ситуацию в стране

/ Фото: AFP

Несмотря на то, что ранее треть жителей России признались в том, что их не устраивает президент Владимир Путин, абсолютное большинство жителей РФ заявили о собственной беспомощности что-либо поменять.

Такие результате социологического исследования были опубликованы 22 октября Аналитическим центром Юрия Левады.

Так, 58% респондентов считают, что не имеют никакого влияния на ситуацию в России, тогда как 6% и 5% выразили уверенность в том, что могут повлиять на происходящее в стране в значительной либо полной мере соответственно.

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При этом 2 из 5 (39%) участников опроса заявили, что не считают себя ответственными за происходящее в стране. В то же время, 13% выразили чувство ответственности за ситуацию в России в полной, а 16% – в значительной мере

Кроме того, по данным "Левада-центра", не верят россияне и в возможность повлиять на происходящее в своем городе или районе (41%).

В то же время, большинство считают себя способными в полной мере влиять на происходящее в своих семьях (61%), а также в полной (18%) либо значительной (22%) мере влиять на ситуацию на работе.

Напомним, что в сентябре в центре Москвы прошел согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов "Московского дела" – участников массовых протестов за прозрачность и демократичность муниципальных выборов в Мосгордуму.

Мы также писали о другом опросе, согласно которому 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят выехать за рубеж на постоянное место жительства.

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