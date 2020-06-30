Путин может править вечно: от Кадырова поступило предложение (видео)

Президента России Владимира Путина, который и так находится у власти в стране с 1999 года и может продлить свое правление до 2036 года, предложили сделать "пожизненным президентом".

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Соответствующее предложение поступило от главы Чечни Рамзана Кадырова – об этом он заявил на совещании с руководством республики в последний день голосования на референдуме по поправкам к российской Конституции 30 июня.

"Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Владимировича Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим!" – сказал Кадыров о Путине.

По его словам, при действующем президенте Чечня достигла своего рассвета, хотя именно при Владимире Путине шла Вторая чеченская война, которая длилась с 1999 до 2009 года.

"Мы сегодня живем в правовом государстве, Российской Федерации", – добавил Кадыров, несмотря на многочисленные нарушения прав человека в РФ и конкретно – в Чечне.

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В завершение глава Чечни призвал народ республики "приходить на выборы и голосовать" на референдуме.

Любопытно, что, по официальным данным, в Чечне была установлена самая высокая явка на голосовании – 75%. Это самый высокий показатель в России, где ко дню 30 июня средняя явка составляла 45%.

А чем грозят Украине путинские поправки к главному документу его страны, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

Війна, Україна і Росія: чи піде Володимир Путін далі?

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