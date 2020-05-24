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Был разборчив в еде и любил массаж щеткой: в московском зоопарке умер "аллигатор Гитлера"

24 мая, 03:07

Елена Вус

Аллигатор был долгожителем по сравнению со своими дикими сородичами

В Московском зоопарке миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет (в дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет).

Об этом говорится в сообщении зоопарка.

"Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР", - говорится в сообщении на страничке зверинца в Facebook.

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В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

В зоопарке рассказали, что аллигатор был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации.

А тем временем, с 23 мая Киевский зоопарк частично возобновил работу. Тут уже начали постепенный выход из карантина – пока он будет работать в режиме парка. Сайт "Сегодня" узнавал, к каким ограничениям следует готовится посетителям.

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Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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Источник: Сегодня

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