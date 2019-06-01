Число пострадавших при взрывах на заводе в российском Дзержинске продолжает расти

Детей среди пострадавших нет

Фото: Reuters/МЧС России.

В результате взрывов на заводе боеприпасов в российском городе Дзержинск за медицинской помощью обратились 38 работников завода и 41 житель города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 на стационарном лечении состоит 15 человек – 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 – средней степени тяжести.

Также стало известно, что при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу администрации города. "По последним данным, повреждено около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - рассказал источник агентства.



Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 42 человек.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Число пострадавших при взрывах на заводе в российском Дзержинске продолжает расти". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"