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Число пострадавших при взрывах на заводе в российском Дзержинске продолжает расти

1 июня, 22:23

Детей среди пострадавших нет

Фото: Reuters/МЧС России
Фото: Reuters/МЧС России.

В результате взрывов на заводе боеприпасов в российском городе Дзержинск за медицинской помощью обратились 38 работников завода и 41 житель города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ. 

"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 на стационарном лечении состоит 15 человек – 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 – средней степени тяжести. 

Также стало известно, что при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу администрации города. "По последним данным, повреждено около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 42 человек.


Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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Тег Россия, взрыв, завод, пострадавшие, дзержинск

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