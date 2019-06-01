Взрыв на оружейном заводе в России: все подробности, фото и видео

Очевидцы говорят о трех мощных взрывах, выбитых стеклах и о том, что тряслись дома









За медицинской помощью после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске обратились 27 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

"На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача", – сообщили в министерстве.

Источник в службе "Скорой помощи" сообщил, что как минимум два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрыва. По его словам, разбор завалов не проводился, на месте происшествия тушат пожар.

Губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва.

В ликвидации последствий происшествия задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Как сообщил представитель ГосНИИ "Кристалл", в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения, уточнил представитель предприятия.

Источник в службах технического надзора региона рассказал, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". По его словам, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе.

Взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске.

Очевидцы говорят о трех мощных хлопках, выбитых стеклах и о том, что тряслись дома.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах, предположительно, на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб.

ГосНИИ "Кристалл" специализируется на производстве взрывчатых веществ.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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