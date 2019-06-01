Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Взрыв на оружейном заводе в России: все подробности, фото и видео

1 июня, 15:28

Очевидцы говорят о трех мощных взрывах, выбитых стеклах и о том, что тряслись дома


За медицинской помощью после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске обратились 27 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

"На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача", – сообщили в министерстве.

Источник в службе "Скорой помощи" сообщил, что как минимум два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрыва. По его словам, разбор завалов не проводился, на месте происшествия тушат пожар.

Губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва.

В ликвидации последствий происшествия задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Как сообщил представитель ГосНИИ "Кристалл", в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения, уточнил представитель предприятия.

Источник в службах технического надзора региона рассказал, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". По его словам, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе.

Взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске.

Очевидцы говорят о трех мощных хлопках, выбитых стеклах и о том, что тряслись дома.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах, предположительно, на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб.

ГосНИИ "Кристалл" специализируется на производстве взрывчатых веществ.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, завод, кристалл, дзержинск

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на оружейном заводе в России: все подробности, фото и видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России снова взорвался завод по производству пороха, опубликовано видео

Сегодня, 13:54

Мощный взрыв полностью разрушил цеха завода по производству тротила

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: есть погибшие среди мирного населения

Вчера, 10:10

Взрыв произошел в девятом полицейском округе

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину

29 мая, 23:48

Мотивы этого преступления до сих пор остаются неясными

Под Киевом произошел взрыв и мощный пожар на заправке

29 мая, 09:56

На АЗС хранился газ, бензин и дизельное топливо

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Назван самый полезный суп

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Крым – главная тайна России

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Сегодня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь