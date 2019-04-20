Число пострадавших в Забайкалье увеличилось
За время пожара 23 человека получили травмы
Количество пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 23.
"По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19−20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализировано, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет", — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Огонь перешел на жилье вчера, 19 апреля. Сообщалось, что пожал пришел из Монголии. Огонь повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания.
Напомним, что в результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина. Инцидент произошел на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м помещения.
Также во французской столице произошел другой крупный пожар – огонь охватил Собор Парижской Богоматери, уничтожив его купол и знаменитый шпиль. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
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