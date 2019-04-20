Число пострадавших в Забайкалье увеличилось

За время пожара 23 человека получили травмы

Фото: Pixabay

Количество пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 23.

"По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19−20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализировано, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет", — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Огонь перешел на жилье вчера, 19 апреля. Сообщалось, что пожал пришел из Монголии. Огонь повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания.

Напомним, что в результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина. Инцидент произошел на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м помещения.

Также во французской столице произошел другой крупный пожар – огонь охватил Собор Парижской Богоматери, уничтожив его купол и знаменитый шпиль. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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