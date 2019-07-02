Число жертв паводка в России выросло
Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка
Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил источник в органах здравоохранения региона.
"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка", – сказал источник.
Ранее сообщалось о 12 жертвах паводка. В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.
В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.
Кроме того, в результате обрушившегося на российскую Сибирь наводнения может быть значительно повреждена одна из автотрасс федерального значения – М-53 "Сибирь". Во время паводка на реке Ия вода подняла и принесла к участку шоссе, на котором был мост, множество частных домов. Смытые постройки давят на возвышающийся над водой 150-метровый участок автомобильной дороги.
Мы также писали об урагане, который обрушился на Ульяновскую область РФ на прошлой неделе. После сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям – в Ульяновске местами воды было по колено.
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