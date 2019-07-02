Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Число жертв паводка в России выросло

2 июля, 01:22

Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка

Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил источник в органах здравоохранения региона.

"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка", – сказал источник.

Ранее сообщалось о 12 жертвах паводка. В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.

Кроме того, в результате обрушившегося на российскую Сибирь наводнения может быть значительно повреждена одна из автотрасс федерального значения – М-53 "Сибирь". Во время паводка на реке Ия вода подняла и принесла к участку шоссе, на котором был мост, множество частных домов. Смытые постройки давят на возвышающийся над водой 150-метровый участок автомобильной дороги.


Мы также писали об урагане, который обрушился на Ульяновскую область РФ на прошлой неделе. После сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям – в Ульяновске местами воды было по колено.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, наводнение, паводок, погибшие, паводки

Вы сейчас просматриваете новость " Число жертв паводка в России выросло". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за паводков в Сибири под воду уходит целый регион, есть погибшие

29 июня, 20:47

По данным МЧС РФ, в Тулунском районе Иркутской области РФ подтоплено 13 населенных пунктов

ФОТОФАКТ. В России река унесла сотни домов и может снести мост

Вчера, 13:59

После паводка река Ия принесла снесенные постройки к участку российского шоссе М-53

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

Холостяк Никита Добрынин засыпал сеть снимками с любимой

К Земле несется опасный астероид

Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию

Советы потребителю: как выбрать качественные продукты

Анита Луценко показала простое упражнение для стройных ног

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Ласицкене и Клишина поднимают бунт

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Обильное питье: печальные последствия

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь