Даже Ельцин его уважал: политолог об одном из главных противников Путина

Российский оппозиционер Борис Немцов, которого застрелили в 2015 году 27 февраля, не боялся возразить и первому президенту РФ Борису Ельцину, и потом Владимиру Путину. А с нынешним хозяином Кремля у него и вовсе противоположное понимание политики и института президентства. Об этом рассказал сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Я помню, что еще в момент крушения "Курска" – когда подводная лодка погибала, Немцов первым сказал, что позиция Путина – аморальна. При том, что на то время он еще был его политическим сторонником. Немцов вообще был человеком, который не боялся прямо и жестко высказать свою позицию. Борис Ельцин некоторое время рассматривал его в качестве своего преемника. При том, что Немцов жестко выступал еще при Ельцине против войны в Чечне. Он считал это преступной ошибкой и не боялся об этом говорить. Думаю, Ельцин даже в страшном сне не мог себе представить, что Немцова убьют у стен Кремля. Ельцин считал, что президента можно критиковать, даже если президенту это очень не нравится, что в России должна быть политическая конкуренция. Путин так не считал", – говорит Дмитрий Орешкин.

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С того времени Владимир Путин взял курс на тотальную зачистку оппозиционного поля, используя при этом все методы, доступные государственной машине. В итоге через десять лет часть оппозиционеров оказалась в тюрьме, часть – в политической эмиграции, часть – в политическом забвении.

"Таких людей, как Немцов, из политики аккуратно, последовательно, шаг за шагом выдавили. И вместо них приподняли людей, лично преданных Путину. И никто из ныне действующих политиков не смеет возразить Путину, понимая, что это будет концом его карьеры. Немцов же действовал еще в "ельцинской" парадигме. Считая, что президент – не символ страны. Это политик, который избирается, который может выиграть выборы, может проиграть. Путин, снова-таки, так не считал. В его системе координат нет места политической конкуренции, свободным выборам, нет места для Немцова, Ходорковского, других политиков, свободы слова. Много для чего нет места", – говорит политолог. В тренде Личности свидетелей в деле о сбитом МН17 сохранят в тайне из-за рисков

Путин с Немцовым в Кремле (2000-й год). Фото: kremlin.ru

Больше об известном российском оппозиционере читайте в материале: "Никто не смеет возразить Путину": что Россия и Украина потеряли с гибелью Немцова".

Напомним, что сопредседатель российской оппозиционной партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Чечни.

В четвертую годовщину убийства на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве, рядом с российским посольством, открыли сквер имени Бориса Немцова и мемориальную доску. На церемонии присутствовала дочь убитого политика Жанна.

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