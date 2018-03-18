"Дело Скрипаля": появилась новая версия отравления

В расследовании отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери появилась новая версия. Об этом сообщает ABC со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлия отравили через вентиляционную систему автомобиля. Скорее всего, было использовано токсичное вещество в виде порошка.

"Это субстанция времен холодной войны, которой, как они заявляли, у них (у России – ред.) никогда не было", – заявил источник, представляющими британское разведсообщество.

Как сообщалось, расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери займутся специалисты Организации по запрещению химического оружия – они соберут образцы нервно-паралитического вещества и отправят их в международные лаборатории, отобранные ОЗХО.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом.