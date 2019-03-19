Денисова раскрыла подробности операции пленному моряку в России
Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки, сообщила украинский омбудсмен
Врачи в Москве во время операции на руке сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, вытащили осколки и сшили сухожилия. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Только что разговаривала по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке, который 25 ноября 2018 года был ранен во время акта военной агрессии РФ в Керченском проливе, сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки", – написала она.
Сейчас Сорока находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции.
"Выражаю благодарность всему международному сообществу, которое вместе с Украиной заставило РФ сделать такую необходимую для жизни нашего моряка операцию", – добавила украинский омбудсмен.
Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .
А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.
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