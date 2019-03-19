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Денисова раскрыла подробности операции пленному моряку в России

Сегодня, 17:18

Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки, сообщила украинский омбудсмен

Василий Сорока. Фото: соцсети
Василий Сорока. Фото: соцсети.
Денисова раскрыла подробности операции пленному моряку в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg Россия Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки, сообщила украинский омбудсмен

Врачи в Москве во время операции на руке сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, вытащили осколки и сшили сухожилия. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что разговаривала по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она подтвердила, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке, который 25 ноября 2018 года был ранен во время акта военной агрессии РФ в Керченском проливе, сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки", – написала она.

Сейчас Сорока находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции.

"Выражаю благодарность всему международному сообществу, которое вместе с Украиной заставило РФ сделать такую необходимую для жизни нашего моряка операцию", – добавила украинский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .

А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.

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Тег моряки, сорока, пленные моряки

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