В России прооперировали раненого украинского моряка

Есть надежда, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, сообщил адвокат

Василий Сорока. Фото: соцсети.

В России прооперировали раненого украинского моряка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg 2019-03-19T13:28:00+02:00 Россия Есть надежда, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, сообщил адвокат

Сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, прооперировали. Об этом в Facebook сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Сведения подтверждаются Карпачевой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", – написал он.

Ранее адвокат сообщал, что состояние 27-летнего Василия Сороки вызывает опасения.

"Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются. Все анализы на сегодняшний день сданы, ждём дату операции на руке", – рассказал Бадамшин.

Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .

Напомним, Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.

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