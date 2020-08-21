Диагноз Навального не сходится с анализами: врачи нашли ряд странностей

Врачи обнаружили ряд странностей в нынешнем "рабочем" диагнозе российского оппозиционера Алексея Навального, который озвучили в омской больнице, где находится политик. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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"Мураховский (главврач омской больницы) заявил, что у Алексея нарушение углеводного баланса. А также нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением сахара в крови, которое, в свою очередь, вызвало потерю сознания. По сути, Мураховский назвал все симптомы сахарного диабета, не назвав при этом сам диагноз "сахарный диабет", – говорится в сообщении.

Журналисты показали анализы Навального, сделанные, как только его доставили в омскую больницу, семи специалистам.

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Так, врачи обратили внимание на уровень сахара в крови Навального: он повышен – 10,8 ммоль/л (норма от 3,3 до 5,5 ммоль на литр крови), – а не занижен, как говорит Мураховский.

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"Если официально нам говорят, что уровень сахара был низким, а по результатам анализа он завышен, то, по логике, это обозначает, что его вводили, например, врачи скорой помощи, когда везли пациента в больницу. При коме неясной этиологии глюкоза входит в препараты первой помощи, потому что помогает при низком сахаре. Но в таком случае пациент либо приходит в себя почти сразу при введении глюкозы, либо бы уже точно пришел в себя к настоящему моменту", - говорится в сообщении.

Также специалисты выделили максимально критичные показатели ацетона в моче Навального: ++++ (четыре плюса).

Анализы Навального

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Обычно такие показатели свидетельствуют о наличии сахарного диабета.

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"Все опрошенные нами специалисты заявляют, что, судя по представленным анализам, Навальный не мог впасть в кому, если дословно – "это не показатели человека, который должен был впасть в кому". Но настаивают, что даже если гипотетически предположить, что у Алексея была кома от сахарного диабета, обычно люди выходят из нее, если глюкозу вернуть к нормальным цифрам", – отмечает канал.

Как отмечается, Мураховский говорит, что главный рабочий диагноз – нарушение углеводного баланса.

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"Мы уточнили у судебно-медицинских экспертов, есть ли препараты, влияющие на углеводный обмен. Они подтвердили нам, что такие лекарственные и гормональные препараты есть. Но, по их словам, такие препараты практически не выявить, так как они быстро разлагаются. К тому же Навальному проводили дезинтоксикационную терапию, а это, по словам судебно-медицинских экспертов, делает выявление подобных препаратов практически невозможным", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на предметах, с которыми перед тем, как впасть в кому, соприкасался Алексей Навальный, следователи обнаружили промышленный химикат.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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