Для "Кортежа" Путина разработали "очень красивый" мотоцикл

Сегодня, 06:54

Сообщается, что молоцикл по своим характеристикам не только не уступает западным аналогам

Для "Кортежа" Путина разработали "очень красивый" мотоцикл

В рамках проекта "Кортеж" для Путина будет построен мотоцикл. Об этом заявил руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ. Он добавил, что "мотоцикл практически готов и по своим характеристикам не только не уступает западным аналогам, но может их превзойти".

По словам Чемезова, мотоцикл "получился очень красивым". Планировалось, что он будет сопровождать кортеж президента во время церемонии инаугурации, однако к намеченному сроку его "не смогли довести до ума". Никакой технической информации о новинке при этом не сообщается.

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В ноябре прошлого года концерн "Калашников" представил тяжелый эскортный мотоцикл "Иж", который предлагалось использовать для проекта "Кортеж". Мотоцикл оснастили 150-сильным оппозитным двигателем, который позволяет набирать 100 километров в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость "Ижа" составляет 250 километров в час.

Также сообщалось, что первая партия мотоциклов появится в продаже в первой половине 2018 года.

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Президентский лимузин "Кортеж"

Проект "Кортеж" предусматривает создание транспортных средств для первых лиц России на базе Единой модульной платформы (ЕМП). Первой такой машиной стал президентский лимузин, дебютировавший на церемонии инаугурации президента России.

Полноприводный автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 600-сильный двигатель 4.4 V8, электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная московской фирмой KATE.

Помимо лимузина, в линейку "Кортежа" войдет седан, вседорожник, минивэн и, вероятно, кабриолет. Гражданские машину будут выпускаться под брендом Aurus и получат названия в честь кремлевских башен.

Накануне появились фото интерьера нового лимузина Путина. Ранее стало известно, что машины проекта "Кортеж" укомплектуют цифровой приборной панелью и мультимедийной системой без сенсорного экрана и поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto (в целях безопасности от них было решено отказаться).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, на чем ездят мировые лидеры. В то время как главы США, Китая, Франции и Германии ездили на авто отечественного автопрома, Путин использовал немецкий "членовоз" Mercedes S600 Pullman.

Также мы писали, что украинец разработал внедорожник для "Кортежа" Путина.
кортеж, мотоцикл, кабриолет, лимузин
Источник:

Интерфакс

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