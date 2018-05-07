Приехал на новом лимузине: Путин принял присягу президента России

Вчера, 12:44

После инаугурации Путина прогремели 30 выстрелов из артиллерийских орудий


Фото: kremlin.ru, AFP

Фото: kremlin.ru, AFP

Фото: kremlin.ru, AFP

Фото: kremlin.ru, AFP

Фото: kremlin.ru, AFP

Фото: kremlin.ru, AFP

 


После мартовской победы на выборах Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации.

Церемония присяги проходила в Большом Кремлевском дворце, где он и произнес клятву российскому народу.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", – сказал Путин.

После этого глава Конституционного суда РФ объявил, что Путин официально вступил в должность президента.

Сам же новый/старый президент РФ выступил с обращением к российскому народу, а после завершения церемонии со стороны Кремлевской набережной произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

Отметим, что на инаугурацию Путин прибыл на новом президентском автомобиле-лимузине "Кортеж".

Напомним, накануне, в субботу, в России прошли массовые протесты против Путина "Он нам не царь" в связи с его новым президентским сроком. В общей сложности в российских городах задержали более тысячи человек.

Такими действиями российских властей возмутились в США и ЕС. Европейцы призвали российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов.
Россия, Путин, инаугурация
Источник:

УНИАН

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