Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву

16 апреля писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо на борту самолета

Фото: facebook.com/pg/BykovDmitriyLvovich.

Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя и журналиста Дмитрия Быкова, находящегося в уфимской больнице, в Москву, сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Я нахожусь в больнице, рядом главный врач уфимской больницы "скорой помощи". По согласованию с Минздравом России, министерством здравоохранения, посоветовались врачи между собой, родственники. И принято решение о переводе Быкова на лечение в Москву", - сказал Муратов в четверг.

"Вполне вероятно, это состоится уже сегодня", - добавил он. Муратов уточнил, что транспортировка пройдет самолетом.

Ранее в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу для определения дальнейшего хода лечения Дмитрия Быкова.

"За ночь изменений не произошло. Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель "Новой газеты" и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова", - сообщил Венедиктов.

16 апреля писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс "Екатеринбург – Уфа". В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Быков был госпитализирован. Минздрав Башкирии накануне сообщил, что состояние Быкова остается стабильно тяжелым.

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