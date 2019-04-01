Дочь сотрудницы "Роснефти" осудили на 16 лет за организацию убийства своей семьи

Девушка хотела получить наследство, которое оценивалось в 72 миллиона рублей

Дарья Переверзева. Фото: соцсети.

Дочь сотрудницы "Роснефти" осудили на 16 лет за организацию убийства своей семьи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/238/bca/5ca238bcad068.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/238/bca/5ca238bcad068.jpg 2019-04-01T19:23:29+03:00 Россия Девушка хотела получить наследство, которое оценивалось в 72 миллиона рублей

Подмосковный суд РФ приговорил 26-летнюю Дарью Переверзеву к 16 годам лишения свободы за организацию убийства своей семьи. В 2014 году ее сожитель Дмитрий Колесников убил мать Дарьи — сотрудницу "Роснефти" Елену Переверзеву, 12-летнего брата и двух трехлетних сестер-двойняшек.

В 2016 году за совершение массового убийства Колесникова приговорили к пожизненному сроку. Следствие считает, что Переверзева спланировала убийство вместе со своим сожителем. Таким образом она хотела получить наследство, которое, по подсчетам стороны обвинения, оценивалось в 72 миллиона рублей (около 30 млн грн.- Ред.).

Ранее прокурор рассказал в суде, что парочка собиралась убить только мать и брата Переверзевой, а двойняшек они планировали усыновить. 7 сентября 2014 года Колесников приехал в дом к потерпевшим и задушил 43-летнюю женщину, а затем и ее 12-летнего сына. Так как его вещи были в крови, Колесников поджег их прямо в комнате, облив легковоспламеняющейся жидкостью. Чтобы сымитировать ограбление, он разбил окно. От потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар. В результате находившиеся в комнате на втором этаже трехлетние двойняшки погибли от отравления угарным газом.

После произошедшего Дарья уехала к отцу в Таиланд. В 2016 году ее пригласили в качестве свидетеля на суд над Колесниковым и задержали. Она отрицает свою вину, как и Колесников.

Напомним, в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Также мы писали, что в Гонконге женщина открыла стрельбу из-за спора о наследстве. Женщина застрелила свою тетю и ранила еще троих человек.

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