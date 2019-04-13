Дом террористов ИГИЛ из Тюмени выставили на продажу в интернете

Номер автора объявления – вне зоны действия сети

В сети появилось объявление о продаже дома в Тюмени, в котором укрывались предполагаемые террористы. Объявление опубликовали несколько дней назад, 8 апреля. Дом и участок продавали почти за три миллиона рублей, сообщает 72.ru.

Дом площадью 98 метров продавали за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Объявление разместил пользователь под именем Тимур Медов, мужчина с восточной внешностью. "На Avito он зарегистрирован с августа 2017 года. До этого он продавал еще несколько предметов — мотоциклы, автомобильные запчасти, установку для производства некой автохимии, инструменты. И даже бесплатно отдавал кота породы донской сфинкс", – пишут в издании.

На сегодняшний день объявление продолжает оставаться активным. Номер, указанный в объявлении, оказался вне зоны действия сети.

"Сейчас на месте происшествия все еще работают экстренные службы. В 8 утра только людей пустили, — рассказал житель одного из соседних домов. Его, также, как и других жителей частного сектора, эвакуировали в лицей. — Говорят, в лицее все остались, бутерброды, чай давали, но мы ночевали в машине".

На месте сгоревшего дома продолжает дежурить полиция.

Напомним, что несколько дней назад в одном из домов в Тюмени засели террористы ИГИЛ , его штурмовал спецназ. По предварительным данным, двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов.

Как оказалось потом, сторонники ИГИЛ ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться . В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

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