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Стали известны подробности контртеррористической акции в Тюмени

Сегодня, 01:01

По предварительным данным, никто из мирных жителей Тюмени не пострадал

Фото: YouTube

В Тюмени ликвидировали двух приверженцев террористической организации "Исламское государство", планировавших теракт в местах массового пребывания людей. Об этом "Лента.ру" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению СМИ, в частном доме, в котором ранее произошло возгорание, обнаружены тела двух сторонников ИГ. Сейчас сотрудники силовых ведомств покидают место операции, спецтехника также разъезжается. Местным жителям разрешили проехать по перекрытой ранее улице.

В скорую помощь не поступали вызовы из района, где проводилась контртеррористическая операция. По предварительным данным, никто из мирных жителей Тюмени не пострадал. В операции приняли участие около полутора тысячи сотрудников силовых ведомств. Операция проводилась в районе трех улиц города.

В одном из частных домов Тюмени находились сторонники ИГ. Они ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться. В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

Напомним, что ранее правоохранительные органы ФРГ провели рейды, направленные против сети исламистов, в девяти федеральных землях Германии. Как говорится в распространенном сообщении МВД, обыски прошли примерно на 90 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне- Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

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Тег погибшие, РФ, тюмень, антитеррористическая операция, ИГИЛ, росгвардия

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lenta.ru

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