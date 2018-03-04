ДТП автобуса в России: в МИД подтвердили смерть украинца

Сегодня, 19:26

Еще один гражданин Украины пострадал

Фото: legal-help.com.ua
Фото: legal-help.com.ua

В результате аварии рейсового автобуса в России погиб гражданин Украины. Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Напомним, в российском Подмосковье автобус столкнулся с "Камазом". В результате аварии один человек погиб, еще два получили травмы.

"Авария произошла на трассе под Чеховым. Частный автобус, предварительно, перевозил рабочих из стран СНГ, в том числе Украины. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с "Камазом", – рассказал источник в экстренных службах.

Также недавно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Ранее мы писали о том, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

 
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