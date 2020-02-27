Два десятка гранат и снайперские винтовки: в России задержали украинца с арсеналом оружия

Таможенники спокойно пропустили его в Россию, но позже его задержало ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали украинца с целым арсеналом оружия под Ростовом-на-Дону. Об этом информирует пресс-служба Южного управления на транспорте Следственного комитета России.

Еще в 2019 году сотрудники таможенного пункта Матвеев Курган не стали проводить осмотр автомобиля ГАЗ-2411 с водителем-украинцем. Они разрешили ему въезд на территорию России.

Но позже было установлено, что водитель провез в машине два автомата, две снайперские винтовки и 20 гранат. Потом сотрудники ФСБ задержали украинца с целым арсеналом оружия.

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Против сотрудников Таганрогской таможни, которые пропустили украинца с оружием, в Ростовской области России возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

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Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

А в Житомирской области разоблачили военных, которые воровали и продавали оружие из воинской части.

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