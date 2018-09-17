Экс-посол США в России: После устранения Путина от власти в российской элите будет раскол

После отхода президента РФ Владимира Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014 гг.), профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Института Гувера Майкл Макфол.

"Утверждать, что они едины – некорректно. Когда начнется эра "после Путина", не стоит думать, что все в элите будут вести себя одинаково. Думаю, стоит ожидать большую драку за собственность. Также некоторые из этих людей, которым не нравилась траектория, начнут задавать вопрос: правильным ли курсом мы движемся?... Я думаю, что в элите будет раскол", - сказал он, выступая на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего", организованной Фондом Виктора Пинчука.

При этом Макфол добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

"Россияне не будут выходить за (директора ФСБ Александра) Бортникова или секретаря Совбеза РФ Николая) Патрушева. Было 20 лет "путинизма", а теперь пообещают еще 20 лет того же направления, но уже без той харизмы и характера, которая была у Путина? Я думаю передача власти силовикам будет очень тяжелой", – подытожил он.

Как сообщалось, в Киеве уже в 15 раз прошла Ялтинская европейская стратегия. На форум съехались вип-персоны со всего мира — экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, еврокомиссар Валдис Домбровскис, экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие. Вишенкой на торте стало появление легендарного Боно из ирландской рок-группы U2.

Пятничные встречи открыл президент Украины Петр Порошенко. Он выразил надежду, что следующий форум пройдет уже в Ялте, а не в Киеве, и подчеркнул, что Украина продолжает держать курс на сближение с ЕС.

Подробнее о главных темах саммита читайте на сайте "Сегодня" в публикации "Кибервойны и будущее Украины: о чем говорили на YES-2018 в Киеве".