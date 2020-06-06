Экс-советник Путина назвал смертность от коронавируса в России – втрое выше официальных цифр

В Дагестане реальное число умерших от коронавируса выше официального в 25 раз, говорит Илларионов

Российские власти систематически занижают число смертей от коронавируса , используя для этого различные трюки, в том числе записывая умерших от коронавируса в статьи летальных исходов по другим причинам.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Это очевидный факт. Было немало публикаций, в том числе российских исследователей, включая и меня, кто использовал разные подходы, чтобы оценить масштабы искажения статистики жертв коронавирусной инфекции в России", – говорит эксперт.

В качестве примера она привел случай, что усилиями российских чиновниц в центре общественного внимания оказался факт занижения российскими властями смертности в Москве.

"Выяснилось, что по сравнению с 639 смертями от коронавируса в апреле по официальным данным, общая избыточная смертность в этом месяце (в мае. – Ред.) по сравнению с апрелем 2019 года увеличилась на 1841 человека. В условиях, когда нет заметного прироста смертности от других причин, многие люди находятся на карантине, а смертность от ДТП и производственного травматизма заметно упала, вся избыточная, а возможно, и более чем избыточная, смертность должна быть отнесена на воздействие коронавирусной инфекции. Иными словами, общая смертность от коронавируса в Москве в апреле 2020 года, очевидно, примерно втрое превышает официальные цифры", – считает Илларионов.

По его словам, если анализировать статистику по регионам России, то там ситуация оказывается гораздо хуже.

"К примеру, в Петербурге реальное число умерших от коронавируса, похоже, в 12 раз превышает официальные данные, в Дагестане – примерно в 25 раз. Возможно, реальное число погибших от инфекции в России на сегодняшний день составляет не около 4 тысяч, а 15-20 тыс. человек", – подытожил экономист.

Ранее писалось, что российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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