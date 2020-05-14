Россия скрывает ужасающую смертность от коронавируса, морги переполнены – СМИ

Власти не включают умерших от COVID-19 в статистику и пишут им другие причины смерти

Российские власти искусственно занижают количество жертв коронавирусной эпидемии, при том, что страна прочно удерживает второе место в мире по количеству инфицированных.

Об этом сообщает российское издание Meduza, которое провело расследование по этому вопросу.

"Врач одного из крупнейших московских центров для больных коронавирусом рассказал, что морг в больнице переполнился — тогда умерших пациентов стали отправлять на вскрытие в Коммунарку", – говорится в расследовании.

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Также врачи сказали журналистам, что в московской больнице №52 в день умирали по 10-20 больных с COVID-19, но в официальную статистику они не попали.

А в свидетельстве о смерти другой пациентки с коронавирусом указали "другие бактериальные пневмонии, другие уточненные поражения сосудов мозга".

Еще одно свидетельство занижения показателей смертности от коронавируса – в апреле этого года демографы зафиксировали в Москве на 1800 смертей больше, чем годом ранее. Это могут быть жертвы пандемии, хотя по официальным данным в российской столице умерли лишь 1620 человек.

В целом же, как утверждают журналисты, на сайт оперативного штаба по противодействию коронавирусу попадает "не больше трети всех погибших от коронавируса".

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Напомним, что по состоянию на 14 мая в России официально насчитывалось 251 874 случая инфицирования коронавирусом, больше половины из них приходится на Москву. Количество жертв эпидемии в стране достигает 2301 человека, а выздоровевших – 53 388.

Сейчас по числу зараженных коронавирусом Россия занимает второе место в мире, а еще неделю назад была пятой:

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