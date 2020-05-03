Экс-советник Путина: Осенью 2019-го Кремль скрывал, что в России эпидемия

Пока в России продолжает бушевать коронавирус – на днях за сутки обнаружили почти 10 тысяч больных, бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал, что осенью 2019 года там уже "гуляла" эпидемия пневмонии, о которой Кремль знал, но не сообщил россиянам.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, в ноябре состоялось совещание в Кремле, на котором ближайшее окружение Путина было предупреждено об опасности.

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"Пневмонию, которая гуляла по России и Украине осенью прошлого года, сопровождал довольно сильный насморк... Эпидемия пневмонии была тяжелой по сравнению с тем, что случается обычно. И, как обычно, мы увидели реакцию власти, Кремля. На совещании, которое Путин проводил с руководством правительства и администрацией, если не ошибаюсь, 11 ноября 2019 года, он прямо сказал своему ближайшему окружению: "Надо немедленно вакцинироваться. А тот, кто не вакцинировался (это экс-премьер Дмитрий Медведев), совершил самоубийство", – сказал Илларионов.

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Он отметил, что этим хозяин Кремля показал – его не интересует здоровье россиян и ближайших стран.

"То есть он призвал вакцинироваться тех, кто с ним общался, но ни он, ни органы здравоохранения Российской Федерации не сделали ни одного предупреждения для граждан России о том, что в стране бушует эпидемия пневмонии и что людям надо защищаться", – пояснил экс-советник Путина и добавил, что тогда была пневмония без кашля, который сопровождает заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что якобы Путин скрывается от коронавируса в бункере в Сибири. По его словам, президент РФ находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и там живет. Напомним, что из-за коронавируса Путин отменил парад на День победы в России.

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