Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Россия

Экс-советник Путина: Осенью 2019-го Кремль скрывал, что в России эпидемия

3 мая, 08:27

Сергей Мартынец

Хозяин Кремля показал, что здоровье россиян его не волнует

Пока в России продолжает бушевать коронавирус – на днях за сутки обнаружили почти 10 тысяч больных, бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал, что осенью 2019 года там уже "гуляла" эпидемия пневмонии, о которой Кремль знал, но не сообщил россиянам.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, в ноябре состоялось совещание в Кремле, на котором ближайшее окружение Путина было предупреждено об опасности.

Реклама

"Пневмонию, которая гуляла по России и Украине осенью прошлого года, сопровождал довольно сильный насморк... Эпидемия пневмонии была тяжелой по сравнению с тем, что случается обычно. И, как обычно, мы увидели реакцию власти, Кремля. На совещании, которое Путин проводил с руководством правительства и администрацией, если не ошибаюсь, 11 ноября 2019 года, он прямо сказал своему ближайшему окружению: "Надо немедленно вакцинироваться. А тот, кто не вакцинировался (это экс-премьер Дмитрий Медведев), совершил самоубийство", – сказал Илларионов.

В тренде
Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

Он отметил, что этим хозяин Кремля показал – его не интересует здоровье россиян и ближайших стран.

"То есть он призвал вакцинироваться тех, кто с ним общался, но ни он, ни органы здравоохранения Российской Федерации не сделали ни одного предупреждения для граждан России о том, что в стране бушует эпидемия пневмонии и что людям надо защищаться", – пояснил экс-советник Путина и добавил, что тогда была пневмония без кашля, который сопровождает заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что якобы Путин скрывается от коронавируса в бункере в Сибири. По его словам, президент РФ находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и там живет. Напомним, что из-за коронавируса Путин отменил парад на День победы в России.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия эпидемия пневмония Илларионов Владимир Путин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы России
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы РоссииЭкономика
Ситуация критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по России
Ситуация критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по РоссииРоссия
В Кремле сказали, где Путин прячется от коронавируса
В Кремле сказали, где Путин прячется от коронавирусаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...