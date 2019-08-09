Экс-жена путинского олигарха подала на него в суд на 7 млрд долларов

Владимир Потанин - он второй по богатству россиянин, его состояние оценивается в 23 млрд долларов

Владимир Потанин. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Бывшая супруга обедневшего более чем на 2 млрд долларов из-за санкций российского олигарха Владимира Потанина решила отсудить у него колоссальное состояние.

Как сообщает Daily Telegraph, с этой целью Наталья Потанина, которая в 2016 году получила британское гражданство, подала на бывшего мужа иск в Высокий суд Лондона с требованием вернуть ей 5,8 млрд фунтов стерлингов (7 млрд долларов).

Именно на такую сумму женщина оценила акции компаний, которыми владеет ее экс-супруг (в первую очередь металлургического комбината "Норильский никель") и которые, на ее взгляд, должны быть разделены поровну как совместно нажитое имущество.

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Стоит отметить, что в результате бракоразводного процесса в 2014 году Наталья Потанина получила три земельных участка и два дома, один из которых расположен на элитной московской Рублевке, а 380 млн рублей (5,8 млн долларов) в качестве компенсации за половину квартиры в центре Москвы.

Ранее она пыталась судиться со своим бывшим мужем-олигархом в России, но в 2017 году проиграла два судебных дела, по которым требовала у него более триллиона рублей.

В 2019 году издание Bloomberg оценило совокупное состояние Владимира Потанина в 23 млрд долларов, поставив его на 2 место среди российских олигархов и 40 – среди самых богатых людей планеты.

Напомним, ранее на этой неделе Антикоррупционная прокуратура Испании поручила Национальной судебной палате немедленно вызвать на допрос приближенного к президенту РФ Владимиру Путину олигарха Михаила Фридмана.

Мы также писали, в ноябре 2018 года во французском Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, которого также заподозрили в коррупции.

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