Одного из богатейших людей России заподозрили в мошенничестве

Михаил Фридман. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

В Испании вызвали на допрос путинского олигарха https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD 2019-08-06T15:34:00+03:00 Россия Одного из богатейших людей России заподозрили в мошенничестве

Вслед за арестом российского олигарха Сулеймана Керимова во Франции, другим российским богачом решили заняться власти Испании.

Об этом сообщили в Deutsche Welle.

Так, Антикоррупционная прокуратура этой страны поручила Национальной судебной палате немедленно вызвать на допрос одного из богатейших людей России, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину олигарха Михаила Фридмана.

Фридмана подозревают в умышленном разорении испанской IT-корпорации Zed Worldwide, которую он позже приобрел за 20 млн евро, что было куда ниже рыночной цены.

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Главный испанский специалист по "русской мафии" прокурор Хосе Гринда считает, что именно этот олигарх пользовался привилегированным правом влиять на решения корпорации.

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В испанской прокуратуре заявили, что для работы на российском рынке в 2014 году в Амстердаме создали совместное предприятие Zed+, которое контролировалось Фридманом.

Ссылаясь на прокуратуру, испанские медиа утверждают, что именно через Фридмана со счетов корпорации исчезли крупные суммы, что стало одним из факторов разорения компании.

Издание Bloomberg оценивает состояние Фридмана в 13,4 млрд долларов и ставит его на 10 место в списке самых богатых людей России. В Испании он также владеет крупнейшей торговой сетью DIA.

Напомним, в ноябре во французском Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, которого также заподозрили в коррупции.

Кроме того, мы писали, что весной в самой России задержали экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвинили в хищении 4 млрд рублей.

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