Эксперт рассказал, как санкции Запада бьют по рождаемости в России

Рожать в стране с неопределенным будущим никто не планирует, говорит Александр Коваленко

/ Фото: Pixabay

В 2019 году рождаемость в России рухнула вниз до показателя, который в последний раз фиксировался в 1999-м, когда на политическую сцену начали выводить Владимира Путина

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, символизм ситуации в том, что именно "молодой и перспективный" Путин взял на вооружение своей популистской риторики подъем демографии в России.

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"Ввиду экономического спада в России, ставшего следствием введения санкций и, соответственно, падения благосостояния населения, наблюдается и демографический спад, комом набирающийся от года к году", – пишет политический эксперт.

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Он заметил: несмотря на то, что в бюджет РФ заложили 4 трлн рублей, направленных на стимуляцию демографии, в России на одну женщину пришлось 0,66 детей, что является худшим показателем за последние 20 лет. С января по июль 2019 года число родившихся в РФ сократилось дополнительно на 68,5 тысячи или 7,4%, естественная убыль населения увеличилась на 20%, до 209,7 тысячи человек.

"Рожать в стране с неопределенным будущим и нестабильной экономической и финансовой ситуацией явно никто не планирует, а потому спад в последующие года будет только увеличиваться. В свою очередь, падает и миграция из стран СНГ в Россию. Если раньше рост населения держался в немалой степени на приезжих с видом на ПМЖ, то теперь из России, еще вчерашние репатрианты, с большим желанием уезжают", – пишет Александр Коваленко.

В итоге, по состоянию на 2019 год, 69 субъектов федерации из 85 считаются вымирающими, резюмировал он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как падение цены газа бьет по России.

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