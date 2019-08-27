Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности

Независимые эксперты Организации Объединенных Наций уверены в том, что жизнь украинского узника Кремля Олега Сенцова, который в заключении написал сборник рассказов, находится в опасности.
Они призвали российские власти немедленно освободить режиссера и предоставить ему доступ к надлежащему медицинскому лечению.
Накануне в своем заявлении международные правозащитники в очередной раз напомнили: судебный процесс над узником и обвинительный приговор нарушают нормы международного права.
Как известно, Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. Режиссера обвинили в терроризме и приговорили к 20 годам заключения.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк