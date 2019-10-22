Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Военные Турции и России с полудня 23 октября начнут совместное патрулирование района, прилегающего к зоне турецкой операции "Источник мира".

Об этом говорится в совместном меморандуме по итогам переговоров президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Документ зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции „Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, — говорится в меморандуме. — Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции „Источник мира", кроме города Камышлы".

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При этом, как отмечается в документе, "существующий статус-кво в нынешнем районе операции „Источник мира" между Тель-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен".

Как следует из документа, обе стороны подтвердили свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

"Они [президенты Турции и РФ] подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории, — подчеркивается в меморандуме. — Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов".

Переговоры Эрдогана с Путиным в Сочи длились больше шести часов. На них обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть приграничные зоны безопасности. В случае невыполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского Союза и США возобновить военную операцию в Сирии .

Ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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