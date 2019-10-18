Турция согласилась на пятидневное перемирие, но обстрелы продолжаются

Прошел всего день после того, как Турция согласилась приостановить военную операцию

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

На северо-востоке Сирии слышны выстрелы у города Рас-эль-Айн, на следующий день после того, как Турция согласилась с Соединенными Штатами приостановить военную операцию в Сирии на пять дней, чтобы позволить курдским силам уйти. Об этом сообщает Reuters.

"Пулеметный огонь и обстрелы могут быть слышны из турецкого города Джейланпинар через границу от Рас-аль-Айна, и из одной части сирийского города поднялся дым", – пишет издание.

Отмечается, что прошел всего день после того, как Турция согласилась приостановить военную операцию.

"Было непонятно, будут ли возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) полностью соблюдать соглашение, в соответствии с которым турецкие войска могут отвечать за территорию, которую курды когда-то удерживали при военной поддержке США", – отмечает Reuters.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

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А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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