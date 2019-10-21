Эрдоган назвал условия для возобновления боев в Сирии

Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть пограничные зоны безопасности. В случае невыполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

По словам президента Турции, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию 1,5 тыс. вв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

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Ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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