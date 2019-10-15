Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видео

Путин в ОАЭ. Фото: REUTERS/AZ/MAR

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита российский лидер проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном во дворце Каср аль-Ватан, после чего они встретятся с представителями деловых кругов двух стран.

В ходе официальной церемонии местный оркестр исполнил гимн России, однако, как и их коллеги из Саудовской Аравии, где ранее побывал Путин, музыканты ОАЭ не всегда попадали в ноты.

Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Оркестр ОАЭ и гимн России: В Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде", - написал он.

Очередное неказистое исполнение российского гимна вызвало бурную реакцию соцсетей.

Напомним, что в 2010 году похожая история произошла с сирийским оркестром.

А в 2015-м — с египетским.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом насмешек.

Так, в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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