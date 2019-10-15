Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видео

15 октября, 14:59

Очередное неказистое исполнение российского гимна вызвало бурную реакцию соцсетей

Путин в ОАЭ. Фото: REUTERS/AZ/MAR

Путин в ОАЭ. Фото: REUTERS/AZ/MAR

Реклама

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита российский лидер проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном во дворце Каср аль-Ватан, после чего они встретятся с представителями деловых кругов двух стран.

В ходе официальной церемонии местный оркестр исполнил гимн России, однако, как и их коллеги из Саудовской Аравии, где ранее побывал Путин, музыканты ОАЭ не всегда попадали в ноты.

Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Оркестр ОАЭ и гимн России: В Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде", - написал он.

Очередное неказистое исполнение российского гимна вызвало бурную реакцию соцсетей.

Напомним, что в 2010 году похожая история произошла с сирийским оркестром.

А в 2015-м — с египетским.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом насмешек.

Так, в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ОАЭ гимн соцсети оркестр троллинг курьезы Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
В России самолет приземлился без шасси: видео
В России самолет приземлился без шасси: видеоРоссия
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Не пинайте трубача, он играет, как умеет: исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсети
Не пинайте трубача, он играет, как умеет: исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсетиРоссия

Новости партнеров

Loading...