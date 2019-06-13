Эскадрилья дронов США в Польше вызвала нервную реакцию в Госдуме РФ

В комитете по обороне угрожают принять "ответные меры" на появление в Польше беспилотников MQ-9

Беспилотники MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper. Фото: Flickr

Если Польша все же разместит на своей территории эскадрилью американских беспилотников MQ-9, о чем ранее договорились президенты двух государств Анджей Дуда и Дональда Трамп, Россия примет "ответные меры".

Об этом 13 июня заявил председатель комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", – сказал он.

По его словам, реакция Кремля будет основана на то, что по своим характеристикам "беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности" и, следовательно, способны нести ядерное оружие.

Напомним, что накануне президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп провели переговоры, на которых подписали меморандум об углублении военного сотрудничества между двумя государствами. В частности, Польша за свои средства согласилась построить объект для размещения 1 тысячи американских военнослужащих и инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Кроме того, в прошлом году Варшава и Вашингтон активно обсуждали вопрос создания в Польше американской военной базы "Форт Трамп". Подробнее об этом смотрите в видеосюжете:

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