"Это поразительно!": журналист объяснил одну из хитростей Путина

Путин ловок тем, что сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения

Президент РФ Владимир Путин сумел идеологически поставить себя таким образом, что консерваторы считают его сторонником правых идей, левые – считают коммунистом и сторонником Сталина, а аполитичные священники – полагают хозяина Кремля надеждой христианства.

Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Это очень интересно. Путина поддерживают крайние левые, которые думают, что он все еще коммунист, обеспечивает ренессанс памяти о Сталине. Также его поддерживают крайние консерваторы. Я, например, выступал перед консервативными кругами в Брюсселе, и там священники говорили: зачем вы ругаете Путина, он – надежда христианства, он спасает западные ценности, против этого разврата", – рассказывает журналист.

"Это поразительно. Религиозные его считают религиозным, консерваторы – консерватором, левые – левым. Путин ловок тем, что он сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения. Это очень опасно и грустно. Я понимаю, что многие недовольны политикой Запада, тут многое нужно критиковать и менять, но думать, что Путин – это решение, это абсурд", – резюмировал Райтшустер.

Напомним, ранее немецкий журналист объяснил причину визита Путина к Меркель. По его мнению, президент РФ попытается убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом".