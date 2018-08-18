"Это поразительно!": журналист объяснил одну из хитростей Путина

Сегодня, 04:58

Путин ловок тем, что сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин сумел идеологически поставить себя таким образом, что консерваторы считают его сторонником правых идей, левые – считают коммунистом и сторонником Сталина, а аполитичные священники – полагают хозяина Кремля надеждой христианства.

Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Это очень интересно. Путина поддерживают крайние левые, которые думают, что он все еще коммунист, обеспечивает ренессанс памяти о Сталине. Также его поддерживают крайние консерваторы. Я, например, выступал перед консервативными кругами в Брюсселе, и там священники говорили: зачем вы ругаете Путина, он – надежда христианства, он спасает западные ценности, против этого разврата", – рассказывает журналист.

"Это поразительно. Религиозные его считают религиозным, консерваторы – консерватором, левые – левым. Путин ловок тем, что он сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения. Это очень опасно и грустно. Я понимаю, что многие недовольны политикой Запада, тут многое нужно критиковать и менять, но думать, что Путин – это решение, это абсурд", – резюмировал Райтшустер.

Напомним, ранее немецкий журналист объяснил причину визита Путина к Меркель. По его мнению, президент РФ попытается убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом".
Путин, Сталин, обман, райтшустер
Источник:

"Сегодня"

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