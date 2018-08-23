Facebook заблокировал более 650 ботов из России и Ирана

Спецслужбы стран проводили в сети спецоперации, включающие в себя дезинформацию пользователей

Более 650 страниц в Facebook, управляемых из России и Ирана, заблокированы, – компания закрыла аккаунты, которые врали пользователям.

По информации Марка Цукерберга, их создали для работы по двум проектам, не связанными между собой. Один из них запустила российская военная разведка. Сообщается, что деятельность этих фейковых аккаунтов в последнее время была направлена в том числе и на украинском пользователей

Отметим, Евросоюз намерен заставить Google и Facebook удалять террористический контент. По словам еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, несмотря на положительные результаты добровольных соглашений с интернет-компаниями, в этом вопросе наблюдается недостаточный прогресс.

Напомним, Европейский Союз потребовал от социальной сети объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей Facebook.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных Cambridge Analytica.