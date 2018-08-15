Французский телеканал выдал Путина за охотника на тигров, а потом извинился

Сегодня, 05:34

Репортаж, о котором идет речь, появился в эфире вечерних новостей

Фото: скрин с видео
Фото: скрин с видео

Французский телеканал France 2 принес извинения за публикацию репортажа, в котором говорилось, что российский президент Владимир Путин охотится на тигров. Объяснения опубликованы на странице телеканала в Twitter.

"Это не фейковая новость, а непреднамеренная ошибка, о которой руководство France Televisions сожалеет", — говорится в сообщении.

Как уточняет Le Parisien, извинения были опубликованы через несколько дней — в понедельник, 13 августа. Видео с сайта телеканала было удалено.

Репортаж, о котором идет речь, появился в эфире вечерних новостей в пятницу, 10 августа. Ведущий представил снимок с Путиным, у ног которого лежит обездвиженный тигр.

Первыми ошибку заметили журналисты RT France, они подчеркнули, что фотография датирована 2008 годом.

Снимок был сделан, когда Путин участвовал в экспедиции, посвященной защите амурских тигров. В августе 2008-го он, будучи премьер-министром, побывал в Уссурийском заповеднике, где выстрелил в тигрицу Серьгу из пневматического ружья, заряженного шприцами со снотворным. Когда она заснула, на нее надели GPS-ошейник.

Ранее в Google Maps высмеяли "дачу Путина".

Напомним, рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума.

Ранее американский разведчик рассказал о большом страхе Путина. Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл.
Путин, тигр, казус
Источник:

Lenta.ru

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