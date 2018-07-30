Германия экстрадировала главного фигуранта "кокаинового дела" России

Ковальчуку предъявили те же обвинения, что и заочно

В Германии экстрадировали одного из фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука. Об этом сообщает "Новая Газета".

Ковальчука отправили в Москву до истечения срока обжалования решения немецкого суда. Его защитник в Германии намерен подать жалобу. Обвиняемому предъявили те же обвинения, что и заочно. При этом сторона защиты не вправе говорить о ходе расследования, так как дала подписку о неразглашении. Он воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. Свою вину он не признает.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданы с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.