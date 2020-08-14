Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО

Из СИЗО Минска поздно вечером 13 августа начали выпускать задержанных ранее на протестах против фальсификации выборов президента Белоруси людей, многие из них находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитых в застенках силовиков ужасов.
Журналисты TUT.BY поговорили с освобожденными о том, в каких условиях их содержали.
Особенно ужасают рассказы выпущенных из изолятора на улице Окрестина в Минске женщин.
"Избивали просто зверски. Там было море крови", – говорит одна из них.
Как отмечают журналисты, в основном все, кто выходил из СИЗО после 11 ночи, – женщины. Одна из них – врач бригады скорой помощи Анастасия – рассказала, что ее задержали в ночь 12 августа, когда она после работы оказывала помощь пострадавшим. Девушка в этот момент была в белом халате.
"Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы к головам, вот и все – и привезли сюда", – говорит она.
По словам Анастасии, 50 человек находились в камере на четырех человек: "Мы не то, что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет".
Первые сутки они стояли во дворике для прогулок, где не кормили и даже не давали воды. Первую воду дали через 15 часов, на вторые сутки принесли хлеб и кашу.
По ее словам, некоторых женщин избивали, но особенно жестоко вели себя с мужчинами.
"Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь", – рассказала она.
Напомним, в Минске поздно вечером 13 августа начали выпускать из изолятора на улице Окрестина людей, ранее задержанных в ходе масштабных протестов в Беларуси с требованием проведения честных выборов.
Отметим, что наряду с описываемыми выше зверствами все больше представителей силовых органов и армии выражают свою солидарность с протестующими. В сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие факты братания людей в погонах с рядовыми гражданами.
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