Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО

В Минске сегодня ночью из нескольких СИЗО освободили задержанных на протестах

Из СИЗО Минска поздно вечером 13 августа начали выпускать задержанных ранее на протестах против фальсификации выборов президента Белоруси людей, многие из них находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитых в застенках силовиков ужасов.

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Журналисты TUT.BY поговорили с освобожденными о том, в каких условиях их содержали.

Особенно ужасают рассказы выпущенных из изолятора на улице Окрестина в Минске женщин.

"Избивали просто зверски. Там было море крови", – говорит одна из них.

Как отмечают журналисты, в основном все, кто выходил из СИЗО после 11 ночи, – женщины. Одна из них – врач бригады скорой помощи Анастасия – рассказала, что ее задержали в ночь 12 августа, когда она после работы оказывала помощь пострадавшим. Девушка в этот момент была в белом халате.

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"Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы к головам, вот и все – и привезли сюда", – говорит она.

По словам Анастасии, 50 человек находились в камере на четырех человек: "Мы не то, что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет".

Первые сутки они стояли во дворике для прогулок, где не кормили и даже не давали воды. Первую воду дали через 15 часов, на вторые сутки принесли хлеб и кашу.

По ее словам, некоторых женщин избивали, но особенно жестоко вели себя с мужчинами.

"Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь", – рассказала она.

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Напомним, в Минске поздно вечером 13 августа начали выпускать из изолятора на улице Окрестина людей, ранее задержанных в ходе масштабных протестов в Беларуси с требованием проведения честных выборов.

Отметим, что наряду с описываемыми выше зверствами все больше представителей силовых органов и армии выражают свою солидарность с протестующими. В сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие факты братания людей в погонах с рядовыми гражданами.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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