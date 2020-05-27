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Гонконг охватили протесты из-за гимна Китая: фото и видео беспорядков

27 мая, 12:25

Станислав Кожемякин

Сотни жителей административного района снова скандируют антиправительственные лозунги на улицы

В Гонконге, где на выходных прошла крупная акция против планов Китая принять закон о нацбезопасности в этом административном районе, прошел новый протест, который завершился силовым разгоном и арестом 180 человек.

Как сообщает RTHK, 27 мая во время обеденного перерыва в деловом центре города – районе Адмиралти – сотни офисных сотрудников скандировали антиправительственные лозунги из-за намерения властей принять законы об уважении китайского гимна и нацбезопасности в Гонконге.

Для разгона протестующих полиция применила перцовые баллоны.

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Ранее в этот день Законодательный совет Гонконга начал рассмотрение законопроекта об уважении гимна Китая, за оскорбление которого могут ввести штрафы до 50 тыс. гонконгских долларов (6 450 долларов США) и лишение свободы до трех лет.

Ранее США выразили обеспокоенность намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге и пригрозили Китаю санкциями, если Гонконг лишат высокой степени автономии.

Как мы уже сообщали, прошлым летом Гонконг всколыхнули массовые протесты против законопроекта о механизме выдачи Китаю подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Однако в итоге глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули ряд требований.

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Китай протест акция протеста беспорядки Гонконг демонстрация

Источник: Сегодня

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