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США пригрозили Китаю санкциями за "захват Гонконга"

25 мая, 02:24

Елена Вус

Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг

США, которые обеспокоены намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге, пригрозили Китаю санкциями, если Гонконг, который встретил Новый год массовыми протестами, будет лишен высокой степени автономии.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг, передает агентство Reuters.

"Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая", – заявил он.

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При таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него, убежден советник.

Как известно, китайские власти планируют принять законопроект без согласования с законодателями Гонконга. При этом глава административного района Кэрри Лам уверяет, что это "не затронет законные права и свободы жителей Гонконга, а также независимость судебной власти".

Однако из-за того, что законопроект включили в повестку проходившей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей, в Гонконге начались протесты. В то время как в городе все еще действует "коронавирусный" запрет на собрание более восьми человек одновременно, в центре Гонконга собрались около ста человек.

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Китай США Гонконг санкции законопроект

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