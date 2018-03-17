Горбулин: Путинская Россия толкает Европу к вооруженному конфликту

Россия, деятельность которой связана с ростом расходов на армию, формированием новых дивизий, модернизацией военной инфраструктуры, провоцирует новую милитаризацию евразийского пространства. Об этом написал в статье для ZN.UA директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

"Лишь в условиях, когда большинство стран демократического мира пребывали в растерянности, не зная, на какие альянсы можно положиться, а на какие — нет (или кто из союзников и партнеров будет верен своим обязательствам, а кто их просто проигнорирует), только в таких условиях Москва могла начать наращивать свой потенциал", – написал он.

Горбулин отметил, что своей "атакой на демократию" Россия максимально способствовала глобальной деконструкции доверия как ключевой ценности в международных отношениях во второй половины ХХ века и разрушила базу многих альянсов и общую глобальную безопасность.

Путин перечеркнул "политику нового мышления", начатую Михаилом Горбачевым в середине 80-х, основными посылами которой, было прекращение холодной войны, отказ от гонки вооружений и демократические преобразования. Президент РФ продемонстрировал "новое путинское мышление" с противоположными приоритетами – возобновлением гонки, началом холодной войны, консервированием "стабильности" как высшей ценности.

Ранее, финансист рассказал, что заставит россиян выйти на улицу и устроить бунт против путинского режима.