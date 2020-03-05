Госдума окончательно упростила получение российского гражданства для украинцев

Российские власти надеются, что нововведением воспользуются 170 тысяч украинцев, которые проживают в РФ

Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов. Так, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации" о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, а также инициативу, которая вводит единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, – до 3-х месяцев со дня подачи заявления (по действующему законодательству рассмотрение таких заявлений занимает до полугода).

Предусматривается, что граждане Республики Беларусь и граждане Украины могут быть признаны носителями русского языка при наличии предусмотренных законом оснований (данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ) без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

"Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией", – сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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В России считают, что благодаря этим нововведениям упрощенной процедурой воспользуются почти 172 тысячи граждан Украины и 32 тысячи граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.

Отметим, двойное гражданство в Украине запрещено.

Напомним, украинцы могут въезжать в Россию только по загранпаспорту. С 1 марта гражданам Украины правительственным постановлением запрещено пересекать государственную границу в Российскую Федерацию на основании так называемого внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

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