Госдума России проголосовала за "обнуление" президентских сроков

Депутаты Госдумы России после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

380 депутатов проголосовали "за", 43 – "против", один воздержался.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации ... вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Путин свое выступление в парламенте накануне голосования закончил словами: "Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае до 2024 года. А там видно будет!".

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Видео: Reuters

Таким образом, после вступления в силу данной поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

Ранее во время выступления в Госдуме РФ Владимир Путин заявил, что считает возможной "обнуление" президентских сроков в РФ.

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"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – сказал он.

Однако президент РФ не поддержал предложение депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о том, чтобы исключить из Конституции количество сроков, которое подряд может занимать президент.

"Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", - сказал Владимир Путин.

Выступление Терешковой в Госдуме. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

Как известно, ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков уже намекал на пятый срок Путина. Но тогда в Кремле назвали личным мнением Суркова его слова об "обнулении" президентских сроков.

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