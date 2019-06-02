Помпео сделал заявление о готовности США вести переговоры с Ираном

Вашингтон готов начать диалог с Тегераном и не требует никаких предварительных условий

Майкл Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном. При этом США не требует от Ирана каких-либо предварительных условий. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

Помпео отметил, что сложности в отношениях между США и Исламской Республикой существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь в очередной раз подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране.

Также Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.

Напомним, президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран.

Также ранее Госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

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