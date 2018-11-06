"Государство не просило вас рожать": в России наказали оскандалившуюся чиновницу

Сегодня, 11:50

Губернатор Свердловской области назвал поддержку детей и молодежи безусловным приоритетом работы правительства

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Губернатор Свердловской области России Евгений Куйвашев отстранил олимпийскую чемпионку Ольгу Глацких от исполнения обязанностей директора областного департамента молодежной политики, сообщили 6 ноября в ведомстве.

В департаменте также подтвердили, что поводом к проведению проверки послужили слова Глацких, сказаныне ею на круглом столе в Кировграде.

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы", – прокомментировал сказанное своей подчиненной Куйвашев.

По его словам, вверенная ему область проводит "последовательную демографическую политику", а ежегодное финансирование этой сферы составляет более 20 млрд рублей.

"Безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", – приводит департамент слова Куйвашева.

Стоит отметить, что Глацких извинилась за сказанное, объяснив свои слова желанием "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

Кроме того, ранее губернатор Саратовской области уволил главу областного министерства труда и занятости, которая назвала назвала сумму в 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс. грн) вполне достаточной "для минимальных физиологических потребностей".

Напомним, что накануне Глацких оскандалилась заявлением о том, что государство детям и молодежи "в принципе ничего не должно", потому что "не просило родителей их рожать".
Россия, дети, скандал, молодежь, свердловск
Источник:

ТАСС

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