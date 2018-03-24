Готов ли Путин к новой войне – в России дали ответ

Сегодня, 13:21

СССР направлял советников, очень хорошо поднимавших уровень арабских и африканских армий

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Наличие российской военно-морской базы в Ливии (город Тобрук у границы с Египтом) не обязательно свидетельствует о том, что Кремль будет втянут в вооруженный конфликт на еще одном театре военных действий, и тому есть объяснение. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов.

По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину "хватило сирийской трясины".

"А небольшая база, как показал сирийский опыт, ничего не может изменить в военном смысле. Дело в том, что СССР направлял советников, очень хорошо поднимавших уровень арабских и африканских армий. А "выпускники "Молькино" (военная база в Краснодарском крае, – "Сегодня"), как показал опыт Хишамской "Цусимы" (разгром "вагнеровцев" в Сирии – ред.) – пушечное мясо, почти на уровне туземной "гвардии"", – подчеркнул правозащитник.

Напомним, ранее российский публицист рассказал, что путинизм обречен, с ним начнется ожесточенная борьба.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Или хунта, или многолетняя революция: публицист рассказал о России после Путина".
Ливия, Путин, военная база, Ихлов
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Источник:

"Сегодня"

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