Гозман о референдуме в России: Путина еще больше стали ненавидеть

В России завершился референдум по "коронации" президента РФ Владимира Путина, на котором поправки к Конституции поддержали почти 73% граждан. При этом российский оппозиционный политик Леонид Гозман назвал эту "победу" хозяина Кремля самым большим его поражением за 20 лет правления.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Какой сюрприз – они объявили сокрушительную победу. Ровно, практически, те цифры, которые за несколько дней до этого по их же распоряжению обнародовали их придворные социологи. Но эта "победа" – самый большой проигрыш Путина за все двадцать лет его правления, это удар, от которого его система уже не оправится", – написал он.

Несмотря на то, что "победа" Путина зафиксирована, Гозман уверен – официальная цифра по итогам голосования врет, и никто в такой итог не верит.

"Я уверен, что они лгут. Но главное, никто не верит – поговорите с кем угодно. Все знают, что это вранье. Есть данные опросов на улицах, самодеятельных экзит-полов, есть данные по тем немногим участкам, где наблюдатели стояли насмерть. И они знают, что все знают, что они врут. Они хотели продемонстрировать "всенародное единство", но вынуждены признать, что больше пятой части граждан проголосовали "против" – это уже не два процента пятой колонны и иностранных агентов, это значительная часть народа, от имени которого они больше не имеют права говорить. А представьте, сколько же на самом деле проголосовало против них?" – отметил российский политик.

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Также оппозиционер подчеркнул, что есть и часть людей, проголосовавших за поправки в Конституцию РФ, но на самом деле просто проявили акт лояльности к власти, которую не поддерживают и даже ненавидят.

"Путина очень давно не любят, "завяли помидоры" – от откровений всяких дур, что, мол, когда вижу его, испытываю чувство, близкое к оргазму, не осталось и следа. Но и уважать его давно перестали – думаю, переломным был тот момент, когда он поднял пенсионный возраст, но, совсем, как в пандемию, спрятался и ничего не говорил, выставляя вместо себя то Медведева, то кого-нибудь и вовсе никому не известного. Но сейчас, после всей этой жалкой суеты, после всем очевидной истерики его стали презирать. Они не просто нарушали закон, они не просто забыли все приличия – они вели себя жалко. Всем было видно, как смертельно они боятся. Не может быть стабильной власть, которую презирают", – добавил Гозман.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь идет, в частности, об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Основной день голосования был 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. За это время противники изменения Конституции несколько раз выходили на протесты, самых активных задерживали полицейские. Смотрите фото и видео, как в России протестовали против референдума.

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