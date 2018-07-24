Гриб передал украинцам, чтобы помнили об узниках Кремля
Журналисты смогли поговорить с Павлом Грибом, когда судьи ушли из зала заседаний, а пресса еще осталась
Украинский политзаключенный в России Павел Гриб, незаконно похищенный с территории Беларуси, передал украинцам, чтобы не забывали о незаконно осужденных в РФ гражданах.
Об этом сообщает "Громаське" со ссылкой на журналистку Ирину Ромалийскую, которая присутствовала на судебном заседании.
Журналисты смогли поговорить с Павлом Грибом, когда судьи ушли из зала заседаний, а пресса еще осталась.
"Первое, что его спросили, – что бы он хотел передать украинцам. И он сказал, чтобы не забывали о них – вероятно имел в виду о политзаключенных", – рассказала журналистка.
Также Павла спросили о состоянии его здоровья. Он поблагодарил за вопрос и сказал, что держится.
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"Говоря о российской школьнице Татьяне Ершовой, которую Гриб якобы "склонял к теракту", украинец сказал, что она не имеет веса в этом деле", – добавляет издание.
В то же время его отец Игорь Гриб отметил, что ему не известно о реальном состоянии здоровья своего сына.
Он пояснил, что украинских врачей так и не допустили к его сыну.
Игорь Гриб из-за этого не может сказать, целесообразно ли сейчас передавать медикаменты, он не знает реального состояния здоровья Павла.
"Что касается медикаментов, так сейчас трудно что-то сказать. Даже если дать лекарства, то непонятно, какие? Мы не знаем реального состояния здоровья Павла", - сказал отец политзаключенного.
Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси.
По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.
Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.